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Son Dakika: Sevilla'da Marcao şoku! 3 ay yok...

Güncelleme Tarihi:

#Sevilla#Marcao#Sakatlık
Son Dakika: Sevillada Marcao şoku 3 ay yok...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 14:53

Sevilla, Marcao'nun hamstring sakatlığı nedeniyle en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Marcao'nun hamstring sakatlığı nedeniyle en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

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"Sevilla kulüp doktorları tarafından yapılan inceleme sonrasında Marcao'nun ameliyat olmasına karar verildi.2 Kasım'da İngiltere'de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper, bu ameliyatı gerektiren bir nüksetme yaşadı. Marcao'nun izin süresinin 12 haftadan az olmayacağı tahmin ediliyor."

 

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#Sevilla#Marcao#Sakatlık

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