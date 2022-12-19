Son Dakika: Sevilla'da Marcao şoku! 3 ay yok...

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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Marcao'nun hamstring sakatlığı nedeniyle en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Sevilla kulüp doktorları tarafından yapılan inceleme sonrasında Marcao'nun ameliyat olmasına karar verildi.2 Kasım'da İngiltere'de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper, bu ameliyatı gerektiren bir nüksetme yaşadı. Marcao'nun izin süresinin 12 haftadan az olmayacağı tahmin ediliyor."