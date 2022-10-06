Son Dakika: Sevilla'da Julen Lopetegui dönemi sona erdi! Gündem Fatih Terim...

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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da uzun süredir geleceği tartışılan Julen Lopetegui hakkında resmi açıklama geldi ve yolların ayrıldığını duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 4-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, maçın hemen ardından teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sevilla'yı 170 maçta çalıştıran ve bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandıran deneyimli teknik adama teşekkürlerle veda edildi.

La Liga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada kapattı. 7 maç sonunda sadece Espanyol deplasmanında alınan galibiyet ve Villarreal beraberliğiyle puanlar alındı.

TARAFTARA VEDA ETTİ

İspanyol ekibi, kararı resmi olarak açıklamadan önce Julen Lopetegui, Borussia Dortmund maçı sonunda oyuncularıyla ve taraftarla vedalaştı.

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FATİH TERİM'İN İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim hakkında geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Sevilla'da Julen Lopetegui sonrasında takımın başına geçmesi muhtemel adaylar arasındaki isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği iddia edilmişti.

İspanyol Spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyordu.