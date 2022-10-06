Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Sevilla'da Julen Lopetegui dönemi sona erdi! Gündem Fatih Terim...

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Sevilla#Teknik Direktör
Son Dakika: Sevillada Julen Lopetegui dönemi sona erdi Gündem Fatih Terim...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 08:47

Sevilla'da arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrıldı. Akıllara İspanyol basının birkaç gün önce ortaya attığı Fatih Terim iddiası geldi.

Haberin Devamı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da uzun süredir geleceği tartışılan Julen Lopetegui hakkında resmi açıklama geldi ve yolların ayrıldığını duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 4-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, maçın hemen ardından teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda opsiyon gerçekleri Juan Mata ve Seferovic...Galatasaray'da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Galatasarayda Musleranın yerine Pena derken büyük sürprizSon Dakika: Galatasaray'da Muslera'nın yerine Pena derken büyük sürpriz!Haberi görüntüle

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sevilla'yı 170 maçta çalıştıran ve bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandıran deneyimli teknik adama teşekkürlerle veda edildi.

La Liga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada kapattı. 7 maç sonunda sadece Espanyol deplasmanında alınan galibiyet ve Villarreal beraberliğiyle puanlar alındı.

TARAFTARA VEDA ETTİ

İspanyol ekibi, kararı resmi olarak açıklamadan önce Julen Lopetegui, Borussia Dortmund maçı sonunda oyuncularıyla ve taraftarla vedalaştı.

Haberin Devamı

Son Dakika: Sevillada Julen Lopetegui dönemi sona erdi Gündem Fatih Terim...

FATİH TERİM'İN İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim hakkında geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Sevilla'da Julen Lopetegui sonrasında takımın başına geçmesi muhtemel adaylar arasındaki isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği iddia edilmişti.

İspanyol Spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Sevilla#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı