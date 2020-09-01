Son Dakika | Sevilla Rakitic'i resmen açıkladı!

2014'te 18 milyon Euro karşılığı Barcelona'ya transfer olan Rakitic, 32 yaşında eski takımına geri döndü.

Sevilla, 6 yıl sonra geri dönen Rakitic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınına göre Sevilla, Rakitic için Barcelona'ya 1,5 milyon Euro peşin bonservis bedeli ödeyecek. 9 milyon Euro ise daha sonra bonus ödemeleri şeklinde gerçekleştirilecek.

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