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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sevilla Rakitic'i resmen açıkladı!

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İspanya La Liga ekibi Sevilla, Barcelona'dan eski futbolcusu Ivan Rakitic'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

2014'te 18 milyon Euro karşılığı Barcelona'ya transfer olan Rakitic, 32 yaşında eski takımına geri döndü.

Sevilla, 6 yıl sonra geri dönen Rakitic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınına göre Sevilla, Rakitic için Barcelona'ya 1,5 milyon Euro peşin bonservis bedeli ödeyecek. 9 milyon Euro ise daha sonra bonus ödemeleri şeklinde gerçekleştirilecek.

 

Son Dakika | Sevilla Rakitici resmen açıkladı

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