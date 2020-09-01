Son Dakika | Sevilla Rakitic'i resmen açıkladı!
İspanya La Liga ekibi Sevilla, Barcelona'dan eski futbolcusu Ivan Rakitic'i transfer ettiğini resmen açıkladı.
2014'te 18 milyon Euro karşılığı Barcelona'ya transfer olan Rakitic, 32 yaşında eski takımına geri döndü.
Sevilla, 6 yıl sonra geri dönen Rakitic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İspanya basınına göre Sevilla, Rakitic için Barcelona'ya 1,5 milyon Euro peşin bonservis bedeli ödeyecek. 9 milyon Euro ise daha sonra bonus ödemeleri şeklinde gerçekleştirilecek.
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