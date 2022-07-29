Son Dakika: Sevilla, Galatasaray'dan bir transfer daha yapıyor! Marcao'dan sonra...

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Transfer döneminin hareketli takımlarından Sevilla, Marcao transferinden sonra bu kez bir başka Galatasaraylı yıldıza gözünü dikti.

İspanyol ekibi, uzun uğraşlar verdiği Brezilyalı stoper Marcao'yu 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki savunmacıyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Sevilla'da 2 yıldız stoper oyuncusu takımdan ayrıldı.

KOUNDE VE CARLOS TAKIMDAN AYRILDI!

Transfer döneminin başında Diego Carlos, Aston Villa'nın yolunu tutarken Barcelona ise uzun süredir çabaladığı Jules Kounde transferini resmen bitirdi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Jules Kounde transferi için Sevilla ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Barça, bu transfer için Sevilla'ya 50 milyon euro ve bazı bonuslarla beraber 5 milyon euro ödeyecek. Fransız oyuncu ise 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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YENİ STOPER İÇİN ADRES YİNE GALATASARAY!

Bu gelişmelerin ardından Sevilla, kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isterken rotasını yine Galatasaray'a çevirdi.

MONCHI NELSSON İÇİN ISRARCI!

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Marcao'dan sonra bu kez Galatasaray'dan Victor Nelsson transferi için ısrarı sürüyor. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'da Marcao ile iyi bir uyum yakalayan Nelsson'u Sevilla'ya getirmek istiyor. Monchi, Danimarkalı stoperi kadroya katarak Marcao'nun performansını en üst seviyede tutup savunmadaki uyumu sağlama planları içerisinde.

GALATASARAY AYRILMASINA SICAK BAKMIYOR!

Galatasaray'ın ise Marcao'nun ayrılışından sonra Nelsson'un da satılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. Sevilla'nın önümüzdeki günlerde 23 yaşındaki savunmacı Victor Nelsson için girişimde bulunacağı da iddia edildi. Danimarkalı savunmacı, geçen sezon Galatasaray formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyarken oynadığı 48 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

7 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ!

Victor Nelsson, geçen sezonun başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a gelmişti.