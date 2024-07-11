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Son dakika: Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı!

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#TFF#Servet Yardımcı#Başkanlık
Son dakika: Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 15:53

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak olan başkanlık seçimi için daha önce adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, karar değiştirdiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Daha önce başkanlık için adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, kararından vazgeçtiğini duyurdu. Servet Yardımcı ayrıca UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de ayrıldığını açıkladı.

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Yardımcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim."

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#TFF#Servet Yardımcı#Başkanlık

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