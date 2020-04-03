Son Dakika | Servet Yardımcı açıkladı! Ligler ne zaman tamamlanacak?

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Yardımcı, liglerin Ağustos sonunda bitirilebileceğini söyledi.

"Haziran-Temmuz ya da Temmuz-Ağustos'ta maçları oynatabiliriz"

Maçların bitmesi için 8 haftaya ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Yardımcı, "Diğer liglere göre avantajımız daha fazla. Haziran-Temmuz veya Temmuz-Ağustos aylarına maçları sıkıştırıp ligleri bitirebiliriz. Elbette maçların oynatılması kulüplerimizin yararına olacaktır. Sayın Bakanımızla görüşmeler yapıyoruz. Bu konuda tek yetkili hükümetimizdir" dedi.

"UEFA beraber hareket edelim mesajı veriyor"

UEFA'nın kulüplere sadece tavsiye verdiğini ifade eden Yardımcı, "Beraber hareket edelim mesajı veriyor. İnsan sağlığı öncelik olarak değerlendiriliyor. Bizim niyetimiz maçları oynatarak ligleri tamamlamak. Belçika'da liglerin tescili kararı alınırsa UEFA buna saygı duyacaktır" dedi.





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