Son Dakika: Sertaç Komsuoğlu Divan Kurulu'nda açıkladı! Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Djordjevic...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Igor Kokoskov'un NBA'e gitmesi sonrası yeni başantrenörünü açıkladı. Sarı-lacivertliler, Sırp koç Aleksandar Djordjevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Djordjevic ile olan anlaşmayı Divan Kurulu'nda duyuran Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, hedeflerinde sapma olmadığını söyledi.

Komsuoğlu açıklamasında, "Sayın Aleksander Djordjevic yeni hocamız. Son olarak Milano'yu 4-0'la geçip İtalya'da şampiyon oldu Djordjevic. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman ligde şampiyonluk ve EuroLeague'de Final Four'dur. Hedeflerde sapmamız yok. 11-12 Eylül'de hazırlık turnuvamız var. Obradovic ve takımı da gelecek. Partizan'la oynayacağız, Monaco'yla oynayacağız, UNICS Kazan'la oynayacağız. İyi bir kamp olacak" dedi.

"TAZMİNAT ALMADIK"

Kokoskov ile uzun süreli planlar yaptıklarını belirten Komsuoğlu, "Hocamız Kokoskov ailevi nedenlerden ötürü ayrılmak istedi. Biz şubat ayından itibaren bu senenin yapılanmasını, salonda istediği alanlar dahil olmak üzere her şeyi beraber planladık. Sonra böyle bir talep geldi. Biz Fenerbahçe olarak hedefe konsantre olacak, şampiyonluklara inanacak kadrolara ihtiyacımız var. Bu konuda sapma görürsek biz değişikliklere gidebiliriz ve gittik de. Tazminat almadık, söz konusu değil. Tazminat alındığı da sosyal medyalarda yer aldı. Oralarda yer alan şeylere değil kulüp açıklamasına bakmak daha doğru olacaktır. Bütçemize artı değer kattı değişiklikler. Bugün itibarıyla hocamız netleşti" ifadelerini kullandı.