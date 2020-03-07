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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 16:07,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçında yok!

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Son Dakika | Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçında yok!
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Konyaspor'un file bekçisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın 88. dakikasında topa ceza sahası dışında elle müdahale ederek kırmızı kart gördü.
Serkan Kırıntılı, haftaya oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

İLK YARIDA DA CEZALIYDI

Serkan Kırıntılı sezonun ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor maçında da aynı sebeple kırmızı kart görmüş ve takımını Fenerbahçe karşısında eksik bırakmıştı.

Kırıntılı iki pozisyonda da ceza sahası dışında elle oynama sonucunda kırmızı kart gördü.

Son Dakika | Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçında yok

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