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Son dakika: Serhat Akın'dan Löw paylaşımı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

#Fenerbahçe#Joachim Löw#Serhat Akın
Son dakika: Serhat Akından Löw paylaşımı Fenerbahçenin yeni hocası...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, gece yaptığı bir paylaşımla Joachim Löw ile ilgili heyecan yarattı.

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Vitor Pereira ile yollarını 20 Aralık 2021 günü ayıran ve henüz yeni teknik direktörünü açıklamayan Fenerbahçe için eski futbolcusu Serhat Akın'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Gece saatlerinde tweet atan Serhat Akın; "I #Löw you Fenerbahçe' yazdı. Serhat Akın'ın bu paylaşımı, Löw'ün yeni teknik direktör olabileceği yönünde yorumlandı ve taraftarı heyecana soktu.

Son dakika: Serhat Akından Löw paylaşımı Fenerbahçenin yeni hocası...

PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Sezonun ikinci yarısına yarın kendi sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasıyla start verecek olan Fenerbahçe, aynı gün büyük bir heyecan daha yaşayacak... Muhabirimizi Süleyman Arat'ın haberine göre Vitor Pereira ile yaşanan yol ayrımı sonrası başlayan teknik direktör arayışını büyük bir gizlilik içinde sürdüren başkan Ali Koç ve yönetiminin, yeni hocayı yarın açıklaması bekleniyor.

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DÜNYA ÇAPINDA BİR İSİM GELECEK

Takımın başına, kimsenin tartışmayacağı dünya çapında bir isim getirmeye kararlı olan başkan Koç’un gönlündeki teknik direktörün Joachim Löw
olduğu öğrenildi. Koç’un, Almanya Milli Takımı’ndan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Löw ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

BiLiC, ÇiN’E VEDA ETTi

Fenerbahçe’de Löw’den sonra en fazla konuşulan ikinci teknik direktör olan Slaven Bilic konusunda da dün önemli bir gelişme yaşandı.
Hırvat teknik adam, Ocak 2021’den bu yana çalıştırdığı Çin’in Beijing Guoan Kulübü ile olan sözleşmesini karşılıklı feshederek boşta kaldı. Sarı lacivertliler, Löw’ün transferinin gerçekleşmemesi durumunda Bilic’e yönelmesi bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Joachim Löw#Serhat Akın

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