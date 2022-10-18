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Son Dakika: Serhat Akın ameliyat oldu! "Narkoz kafası nasıl?" sorusuna Jorge Jesus cevabı... Sevgilisi Cemre Uyanık o anları paylaştı...

Güncelleme Tarihi:

#Serhat Akın#Ameliyat#Cemre Uyanık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 11:40

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve şimdilerde yorumculuk yapan Serhat Akın bıçak altına yattı. Ameliyatı başarılı geçen Akın'ın narkoz etkisi altındaki görüntüleri kendi hesabından sevgilisi Cemre Uyanık tarafından paylaşıldı.

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Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Serhat Akın operasyon geçirdi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akın, "Boğalar kolay kolay devrilmez. İyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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"NARKOZ KAFASI NASIL?" SORUSUNA JORGE JESUS CEVABI

Serhat Akın'ın ameliyat sonrasında narkoz etkisi altındaki halini paylaşan isim ise sevgilisi Cemre Uyanık oldu. Ameliyat öncesi kendi hesabından paylaşımda bulunan Uyanık, operasyon sonrası Serhat Akın'ın hesabını kullandı.

Cemre Uyanık'ın Serhat Akın'ın hesabından paylaştığı videoda narkoz etkisi altında olduğu görülen eski futbolcu, sevgilisinin "Narkoz kafası nasıl?" sorusuna, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmış gibi hissediyorum şu an. Başka bir şey yok" cevabını verdi.

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Son Dakika: Serhat Akın ameliyat oldu Narkoz kafası nasıl sorusuna Jorge Jesus cevabı... Sevgilisi Cemre Uyanık o anları paylaştı...

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#Serhat Akın#Ameliyat#Cemre Uyanık

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