Son Dakika: Sergio Rico bugün imzayı atıyor! Galatasaray derken ülkesine dönüyor...

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Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent'in Fernando Muslera'nın yokluğunda transfer etmek istediği İspanyol kaleci Sergio Rico, ülkesinin takımlarından Mallorca'ya transfer olmak üzere.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; PSG ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Sergio Rico, ülkesine dönmek istiyor. Fransız devinin, İspanyol kalecinin Mallorca'ya imza attığını bugün duyuracağı iddia edildi.

Tarafların dün Paris'te biraraya geldiği ve 28 yaşındaki eldivenin sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Sergio Rico, sezon sonuna kadar kiralık olarak Mallorca forması giyecek.