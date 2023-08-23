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Son dakika: Sergio Ramos’un gözü Molde maçında! Şampiyonlar Ligi olursa Galatasaray'a gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Sergio Ramos
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:00

Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncudan Şampiyonlar Ligi şartı. Bu akşamki karşılaşmanın Aslan için ayrı bir önemi var. Yeniden Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen Sergio Ramos’un gruplara kalırsa uzun süredir kendisiyle ilgilenen isteyen G.Saray’a kolaylık yapabileceği öğrenildi. Cimbom bugün Norveç’te avantajlı bir skor elde ederse Ramos’un gelme ihtimali artacak.

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Kadrosuna iyi bir defans oyuncusu almak isteyen Galatasaray’da Sergio Ramos ile görüşmeler hız kazandı.

Menajerlerin tavsiyesi ile sarı kırmızılılarda üç hafta önce gündeme gelen İspanyol stoper o dönem imza parası ve bonuslarla birlikte sarı kırmızılılardan 15 milyon Euro istemişti. Rakamı astronomik bulan sarı kırmızılı yöneticiler ısrarlı bir tutum sergilememiş ve görüşmeleri o noktada kesmişti.

Uzun süredir ismi Suudi Arabistan takımlarıyla anılan yıldız oyuncu oradan da beklediği teklifleri alamadı. Galatasaray bunun üzerine 1 hafta önce harekete geçip yeni teklifini sundu.

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İMAJ HAKLARI VE İMZA PARASI İÇİN AYRICA GÖRÜŞME YAPILABİLECEK

Buna göre Galatasaray, Ramos için yıllık 5 milyon Euro garanti ücret teklif etti, imaj hakları ve imza parası için de görüşme yapabileceğini iletti.

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Futbolcunun isteklerinin ise bu süreçte Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle yıllık 8 milyon Euro bandına indiği öğrenildi. Ancak Ramos’un bu indirimi yapmasında en geçerli sebep ise Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde yer alma ihtimali…

Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen yıldız oyuncu, eğer Aslan gruplara kalırsa fiyatta esneklik gösterebileceğini iletti. Molde karşısında Galatasaray’ın Norveç’ten iyi ve avantajlı skorla dönmesi Ramos’un, sarı kırmızılı takıma transfer ihtimalini artıracak.

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ÖZTÜRK: SADECE TRANSFERLE ŞAMPİYON OLUNMUYOR

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk bugünlük transfere değil Molde maçına konsantre olduklarını söyledi.

Öztürk karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada “Transferle şampiyon olunmuyor. Geçen sene harika bir takımla, harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sene de en iddialı takımız. Kalbimden geçen elbette şampiyonluk. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemiyorum. Onlar da iyi transferler yaptılar. Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bütün konsantrasyonumuz ve enerjimiz bu yönde” diye konuştu.

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#Transfer#Galatasaray#Sergio Ramos

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