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Son dakika: Sergio Ramos'tan Galatasaray'a kötü haber! Anlaşma sağlandı, yıllık ücreti şaşırttı...

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#Transfer#Sevilla#Ramos
Son dakika: Sergio Ramostan Galatasaraya kötü haber Anlaşma sağlandı, yıllık ücreti şaşırttı...
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 21:59

Galatasaray'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Sergio Ramos'un yeni adresinin Sevilla olduğu ileri sürüldü.

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Bir süredir Galatasaray'ın da temas halinde olduğu İspanyol savunmacı Sergio Ramos'un Sevilla ile prensipte anlaştığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu Sergio Ramos'un yeni adresi netleşti.

101 TV Sevilla'dan Alvaro Munoz Gomez'un haberine göre; Sevilla, İspanyolcu oyuncu arasında bir yıllık sözleşme için anlaşma sağlandı.

Sevilla, 37 yaşındaki futbolcuya anlaşma gereği yıllık 2 milyon Euro ücret ödeyecek.

Haberde, tecrübeli oyuncunun kendisini yetiştiren kulüp ve memleketinde oynamak istediği için böyle bir karar aldığı aktarıldı.

Transfer görüşmesi yaptığı takımlardan yüksek ücretler isteyen Sergio Ramos'un adı, Galatasaray'ın yanı sıra Suudi ekibi Al Ittihad ile de anılıyordu.

Geride bıraktığımız sezonda PSG formasıyla toplam 45 maça çıkan Sergio Ramos 4 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.

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#Transfer#Sevilla#Ramos

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