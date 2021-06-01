Son dakika: Sergio Ramos için transfer sürprizi! Bu kez Guardiola devrede...

Spor Arena Dış Haber - Real Madrid'le olan sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Sergio Ramos için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Sergio Ramos Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamayıp boşa çıkarsa, Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City 35 yaşındaki oyuncu için devreye girecek.

GUARDIOLA'DAN ONAY ÇIKTI

PSG'nin de kadrosuna katmak istediği Ramos için Pep Guardiola'nın onay verdiği, Eric Garcia'nın Barcelona'ya transfer olması ve Aymeric Laporte'un istenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle City'nin stoper ihtiyacını Ramos'la gidereceği belirtildi.

16 yıldır Real Madrid forması giyen Ramos'un takımda kalmak istediği ancak eflatun-beyazlı yönetimin, 30 yaş üstü futbolculara yalnızca 1 yıllık yeni sözleşme önerme prensibinden vazgeçmemesi nedeniyle takımdan ayrılmayı ciddi bir şekilde düşündüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 21 maçta süre alan Ramos, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

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