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Son Dakika: Sergio Agüero futbolu bıraktı! Basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı...

#Barcelona#Sergio Agüero#Sakatlık

Barcelona forması giyen Sergio Agüero, düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içerisinde futbolu bıraktığını açıkladı.33 yaşındaki futbolcu kalbinden yaşadığı problem sebebiyle yeşil sahalara veda etti.

Son Dakika: Sergio Agüero futbolu bıraktı Basın toplantısında kare kare duygusal anlar...Son Dakika: Sergio Agüero futbolu bıraktı Basın toplantısında kare kare duygusal anlar...
Son Dakika: Sergio Agüero futbolu bıraktı Basın toplantısında kare kare duygusal anlar...

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Barcelona forması giyen Sergio Agüero kalbinden yaşadığı problem sebebiyle futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, "Sağlığım her şeyden önce geliyor. Doktorlar futbolu bırakmam gerektiğini söyledi. Barcelona'dan bugün ayrılıyorum. Profesyonel futbol hayatımı noktalıyorum." dedi.

Sergio Agüero ayrıca, "Kariyerimle gurur duyuyorum. Başardığım her şey ilk başta imkansız görünüyordu. Futbol oynamak, 5 yaşından beri her zaman hayalimdi. Formasını giydiğim her takımdaki herkese minnettarlığımı iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU

Barcelona’nın 30 Ekim tarihinde La Liga'da Deportivo Alaves’i konuk ettiği karşılaşmada Sergio Agüero, nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.

Arjantinli yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bırakmıştı. Sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero’ya müdahale etmişti. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etmişti.

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SERGIO AGUERO'NUN KARİYERİ

- 663 maç
- 379 gol
- 118 asist
- 1x Copa America
- 5x Premier Lig
- 1x EFL Cup
- 6x FA Cup
- 3x Community Shield
- 1x Avrupa Ligi
- 1x UEFA Süper Kupası

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#Barcelona#Sergio Agüero#Sakatlık

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