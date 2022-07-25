Son Dakika: Sergen Yalçın'ın son hali şaşırttı! Fazla kilolarından kurtuldu...

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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmayan Sergen Yalçın, tatilin tadını çıkarıyor.

Başarılı teknik adamın yakın arkadaşı olan şarkıcı Murat Dalkılıç, aralarında Sergen Yalçın'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla bir fotoğrafını paylaştı. Dalkılıç, söz konusu paylaşımda, "Şimdi biraz eğleniriz..." ifadelerini kullandı.

Bir süredir gözlerden uzak olan Sergen Yalçın'ın son hali şaşırttı. Deneyimli çalıştırıcının fazla kilolarından kurtulduğu ve bir hayli zayıfladığı fark edildi.

EN SON TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz yaz Çeşme'de objektiflere yansımıştı. Sezonun yorgunluğunu tatilde atan Yalçın, arkadaşlarıyla görüntülenmişti. Meraklı bakışların odağında bütün gün şezlongda oturup arkadaşlarıyla sohbet eden Sergen Yalçın'ın, bol bol meyve yemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bir ara şezlongda uyuyan Sergen Yalçın, daha sonra sıcak havada denize girip serinlemek yerine uzanarak dinlenmeyi tercih etmişti.

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YENİ İŞİ ŞAŞIRTMIŞTI

Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

Siyah-beyazlı takımla hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Yalçın, yeni sezonda başarılı sonuçlar alamayınca takımdan ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Sergen Yalçın eski mesleğine yani yorumculuğa geri döndü.

Sergen Yalçın, Youtube'da yayın yapan Kafa TV'de yorumculuk yapacak.