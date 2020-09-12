Son Dakika! Sergen Yalçın'ın korona testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Klinik değerlendirmelerinde herhangi bir bulguya rastlanmayan deneyimli teknik adamın gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başında olamayacak.

Trabzonspor mücadelesinde siyah beyazlı ekibin takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin olacak.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz

BAŞAKŞEHİR'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!