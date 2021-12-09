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Son dakika: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kararı! Fenerbahçe maçında...

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Teknik Direktör
Son dakika: Sergen Yalçının ayrılığı sonrası Beşiktaşta yeni teknik direktör kararı Fenerbahçe maçında...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin yabancı teknik adama yöneleceği belirtiliyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Basında yerli isimler geçmesine rağmen Siyah-beyazlı yönetim tercihini yabancı bir teknik adamdan yana kullanmayı düşünüyor.

Bu hafta Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta takımın başında altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi veya altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli'nin çıkması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de bir maçlığına görevde kalıp Kayserispor maçından sonra ayrılabilir.

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AĞIRLIK YABANCI TEKNİK ADAMDA

Kayserispor maçının ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbiye yeni teknik direktörüyle çıkmayı planlıyor. Basında Şenol Güneş, Çağdaş Atan, Ertuğrul Sağlam, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba gibi isimlerin geçmesine rağmen Ahmet Nur Çebi yönetiminin yabancı bir teknik adamı göreve getirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

EDIN TERZIC DÜŞÜNÜLMÜYOR

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Beşiktaş taraftarı, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Edin Terzic ismini sosyal medyada gündeme getirdi ancak bu ismin düşünülmediği ifade ediliyor. Edin Terzic, Slaven Bilic'in Beşiktaş'ta yardımcılığını yapmıştı.

ABEL FERREIRA İDDİASI

Brezilya basını geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın Palmeiras'ın Portekizli teknik direktörü Abel Ferreira ile ilgilendiğini iddia etmişti. 42 yaşındaki teknik direktör Palmeiras'ta son iki yılda art arda iki kez Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadı. Globo'nun haberinde Ferreira'nın Al Nassr'ın teklifini reddettiği ifade edilmişti.

PAZARTESİ GÜNÜ YENİ ADAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Sergen Yalçın'ın istifasını kabul eden Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında teknik direktör adaylarını masaya yatıracak.

 
 
 
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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Teknik Direktör

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