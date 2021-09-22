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Son Dakika: Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz'a sert yanıt! "Saçmaladı, kıvırtmaya gerek yok"

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Stefan Kuntz
Son Dakika: Sergen Yalçından Stefan Kuntza sert yanıt Saçmaladı, kıvırtmaya gerek yok

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un kendisi hakkında söylediği sözlere sert yanıt verdi.

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor mücadelesi sonrasında verdiği röportajda A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un imza töreninde kendisi hakkında sarf ettiği sözlere yanıt verdi.

Stefan Kuntz'un kendisine yönelik sözlerine 'saçmalık' yakıştırması yapan Sergen Yalçın, "Uilenberg geliyor benimle ilgili açıklama yapıyor. Bu adam yabancı. Maçta oyuncu bana hareket yapıyor. Oyuncuyu tanımıyorum, hayatımda görmedim. Son olarak Stefan Kuntz benimle ilgili konuştu. Önce saçmaladı sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa doğrudan söylesin, kıvırtmaya gerek yok. Benim kimseyle kötü diyaloğum yok, kötü konuşmuyorum. Bu insanlar Avrupa'da yaşıyor, benimle ilgili cümleler kuruyorlar. Bu konularla ilgili diyaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen varsa gireriz. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Son derece gereksiz ve anlamsız Yetersiz...

"Son derece gereksiz ve anlamsız! Yetersiz..."

STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ?

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Stefan Kuntz, Türkiye Millî Takımı'yla resmî sözleşmeye imza attığı törende Sergen Yalçın'a ve Beşiktaş'tan eski takım arkadaşlarına dair şunları söylemişti:

"O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış. Sergen'e neden güldüm? Çünkü Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri Sergen'di ama o zamanlar disiplin onun için en önemli şey değildi..."

Onlar sahadayken vites düşüyor

"Onlar sahadayken vites düşüyor"

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Stefan Kuntz