Son Dakika | Sergen Yalçın'dan maç sonu çarpıcı sözler: "Hak etmedik"

Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Üzgünüz, kaybetmeyi düşünmüyorduk, istemiyorduk. Oyunun geneline bakarsak, çok da kaybedecek bir oyun oynamadık. Üretme konusunda çok büyük problem yaşıyoruz. 30 orta yaptık, 1 kafa vurmadık. Şanssız bir gündü, bir de hiçbir şey yapmayan takıma kaybettik.

PROBLEMLERİMİZ VAR

Beşiktaş, hiçbir şey yapmayan takıma böyle kaybetmez. Oyunsal anlamda problemlerimiz var. Bu maç bizi biraz yarışın gerisinde bıraktı. Kovalayalım niyetindeydik ama bu skor bizi geri bıraktı. Daha 12 hafta var. Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız.

BUNU ÇÖZECEĞİZ

Ön tarafta bazı oyuncuların daha fazla sorumluluk alması lazım. Sezon başından beri gidişat iniş çıkışlı. Bir türlü oyun oturtamıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunu çözeceğiz.

DAHA İYİ OLMALIYIZ

Zor maçları kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz belli, bu mağlubiyet bir şeyi değiştirmeyecek. Topla oynama bizde, rakibe oyunu kabul ettiriyoruz ama sonuç yok. Daha iyi olmalıyız, gol atmalıyız. Şu anda hedef koymak zor. 7. sıradayız ve önümüzde 6 takım var. Ne kadar yaklaşırız, nerede bitiririz bilemiyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız





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