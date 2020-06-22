Son Dakika | Sergen Yalçın'dan 'genç oyuncu' açıklaması! 'En iyi ben bilirim'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın alt yapıya önem vereceklerini ancak bunun tüm takımı gençlerle doldurmak anlamına gelmeyeceğini, kendilerinin yetiştirici olduğu kadar yarışmacı da bir takım olduklarını söyledi. Yalçın “Beşiktaş her sezon şampiyonluğu hedeflemiştir. Gelecek sezonda hedefimiz hem ligi hem kupayı kazanmak. Hatta Avrupa Ligi’ne gidersek orada da final oynayacak bir ekip oluşturmak istiyoruz” dedi.

'Başarıya aç isimlerle devam edeceğiz'

Kendisinin de Beşiktaş alt yapısından yetiştiğini hatırlatan Yalçın şöyle devam etti: “Gençlerin değerini alt yapıdan yetişen bilir. Ben de çok iyi bilirim. Hangi genç oyuncuya forma teslim edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Beşiktaş’ta yetenekli gençler hak ediyorlarsa forma giyecektir ancak gençleri fazla büyütmeyelim onları çok çalışmaya teşvik edelim. Bütçemiz düşük ama karakterli başarıya aç olan futbolcular ile devam edeceğiz.”