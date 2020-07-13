Son Dakika | Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Artık oyunun önemi yok, nasıl kazanıyorsak öyle oynayacağız. Artık tüm kurgumuz bu yönde. Penaltıdan sonra kolay maç oldu. Rakibimiz şuursuz baskı yaptı, kolay bir galibiyet oldu" dedi.

'FENERBAHÇE KARŞISINDA...'

Sergen Yalçın sözlerini, "Fenerbahçe maçında Kevin N'Koudou da mı yok? Zaten 6 eksikle geldik, kadromuzda oyuncular var. Boateng kesin döner, Burak belki dönebilir; Atiba dönecek ama bunların önemi yok! Fenerbahçe karşısında %100 olarak mücadele edecek olan kim varsa onlar çıkıp oynar" ifadeleriyle tamamladı.