Son Dakika: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında anlattı...

Haberin Devamı

Beşiktaş'tan ayrılıkdıktan sonra ismi Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın, sarı lacivertli ekiple görüştüğü ve anlaşmaya vardığı yönündeki iddiaları yalanladı.

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programında Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Haldun Domaç, Sergen Yalçın'la konuştuğunu ifade ederek, 49 yaşındaki çalıştırıcının kendisine, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." cevabını verdiğini anlattı.

Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.

Başarılı teknik adam, Beşiktaş ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.