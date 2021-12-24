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Son Dakika: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında anlattı...

#Sergen Yalçın#Fenerbahçe#Teknik Direktör
Son Dakika: Sergen Yalçından Fenerbahçe açıklaması Canlı yayında anlattı...

İsmi Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın iddialara ilişkin açıklama yaptığı kaydedildi. Yorumcu Haldun Domaç, Sergen Yalçın ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı.

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Beşiktaş'tan ayrılıkdıktan sonra ismi Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın, sarı lacivertli ekiple görüştüğü ve anlaşmaya vardığı yönündeki iddiaları yalanladı.

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programında Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

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Haldun Domaç, Sergen Yalçın'la konuştuğunu ifade ederek, 49 yaşındaki çalıştırıcının kendisine, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." cevabını verdiğini anlattı.

Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.

Başarılı teknik adam, Beşiktaş ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.

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