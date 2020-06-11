Son Dakika | Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu sürprizi!

Spor Arena - İsmail Er | Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sezonun geri kalanında kaleyi 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etmeye hazırlanıyor.

Başarılı çalıştırıcı, corona virüsü salgını sonrasında bu hafta ligde Fraport FAV Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada Ersin Destanoğlu'na forma şansı vermeyi planlıyor.

Genç eldiven, Cumartesi günü oynanacak mücadelede göz doldurması halinde sezonun geri kalanında Beşiktaş kalesini koruyacak.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, henüz A Takım ile maça çıkmadı. 2001 doğumlu, 1.95 boyundaki genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi.

Takımın 1. kalecisi Loris Karius, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 22 yaşındaki Utku Yuvakuran ise, geride kalan son 3 sezonda A takım kalesini 5 kez korudu. Bu sezon ise 1 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası maçında görev yaptı.