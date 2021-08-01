Son Dakika: Sergen Yalçın'dan Emre Mor kararı! Raiola önerdi ancak...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ancak bekleneni veremeyen milli futbolcu Emre Mor için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da hayal kırıklığı yaşayan ve önce Galatasaray'a sonra da Yunan ekibi Olympiakos'a kiralanan Emre Mor'u Celta Vigo kadrosunda düşünmüyor.

Geleceğini yeniden şekillendirmek için dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile anlaşan 23 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ve Adana Demirspor'dan sonra bir Süper Lig takımına daha önerildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen Emre Mor'u siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın veto etti. Başarılı hoca, hem özel hayatındaki düzensizlikler hem de düşen performansı nedeniyle Emre'yi takımda düşünmediğini belirtti.

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