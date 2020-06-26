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Futbol
Haber Giriş: 26.06.2020 - 20:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sergen Yalçın'dan corona virüsü(koronavirüs) açıklaması!

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Son Dakika | Sergen Yalçın'dan corona virüsü(koronavirüs) açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması hakkında açıklama yaptı.

"ONLARI AYIRDIK"

Sergen Yalçın, "İki oyuncumuzun testinin pozitif çıkması üzdü, onları ayırdık" dedi.

"TOP İÇERİ GİRMEYİNCE..."

47 yaşındaki teknik adam sözlerini, "Kazanmak her zaman güzeldir. Bazen top içeri girmeyince, yapacak bir şey yok." ifadeleriyle tamamladı.

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