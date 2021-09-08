Son Dakika: Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar! Canlı aktarıyoruz...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

İşte başarılı teknik adamın açıklamaları;

Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Futbolda işler her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama destek vermek lazım diye düşünüyorum hocamız ve oyuncularımıza. Hepsi ülkemizin değerleri. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilir, biraz destek olmak lazım.

Çok konuşmayı, kaos yaratmayı, fikir beyan etmeyi çok seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götüren kadro, Dünya Kupası'na götürebilirler ve başarabilirler. Destek olmayı çok daha sağlıklı görüyorum.

"UILENBERG'E BEŞİKTAŞ CAMİASI HADDİNİ BİLDİRİR"

Jaap Uilenberg isim söylememiş, 'Beşiktaş'ın teknik direktörü' demiş. Beni hedef göstersin. Yaptığı çok önemli değil. Bloomberg mi, neydi? Uilenberg. Bu adam bir yerlerde seminerler veriyorlardır. Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor diyebiliyor mudur? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır. Diğer teknik direktörler baskı yaratamıyorlar mı? Buna kim ne fısıldamış? Sen, Beşiktaş camiasını nasıl karşına alıyorsun? Beşiktaş camiası sana haddini bildirir, onu bil bir defa.

"BENİ 3-5 MAÇ İÇİNDE ATARLAR"

TFF'den bir yetkili varsa bağlansın. Bu adama, böyle bir röportaj yapma imkanı nasıl vermişler? Sen hakem eğitmenisin. Sen, hakemlere beni hedef gösterdin. Acaba seminerde benimle ilgili ne söyledin. Sen basına benim hakkımda böyle çekinmeden konuşuyorsan... Kesin, 3-5 maç içinde beni maçtan atarlar. %100. TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz.

TFF bünyesindeki bir adam nasıl böyle bir açıklama yapabilir? Ben şimdi yarın maçtan atılırsam, bunu kim açıklayabilir? Bir hakem beni atarsa, bunu açıklamak zorunda kalacak. Ben bunu soracağım çünkü. Beni kenardan atman için ne yaptım diye soracağım.

"BEN ARTIK OTURUR MAÇ İZLERİM"

Uilenberg artık bir taraftır ve Beşiktaş'ın karşısındadır. Şu anda TFF'nin yapması gereken tek şey, bu arkadaşın işine son vermek. Ben artık hakem camiasından çekiniyorum. Artık kulübede oturur, maç izlerim. Oluşan bu ortamdan sonra.

"HOCALIK BU KADAR BASİTSE, BUYUR"

Gönül ister ki, her sene şampiyon olalım. İkinci olsan başarısızsın. Böyle bir iş olur mu? O yüzden zor bir iş yapıyoruz. Bu kadar biliyorsanız neden teknik direktör olmadınız, al bir belge geç otur yap. Hocalık bu kadar basitse buyur, bu basit bir iş değil. Eleştiriyoruz, eleştiriyoruz, eleştiriyoruz. Ben de yorumcuyken eleştiriyordum. Futbolculuk çok kolay. Binersin arabana, antrenmana gidersin, sonra antrenmandan çıkarsın nereye gidersen gidersin. Teknik direktörlük o yüzden daha zor.

"PJANIC BANA RAĞMEN Mİ GELMİŞ?"

Transfer döneminin daha erken bitmesi lazım, teknik direktörleri inanılmaz yoruyor. Benle alakası yoksa Pjanic'i kim almış? Oyuncuyu bulan benim, oyuncuyla görüşen benim, oyuncuyu getiren benim, bana rağmen mi gelmiş oyuncu?

Ghezzal'in menajerleri beni aradı, Pjanic durumu var dediler. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. Pjanic'e 'Bize gelmek istiyor musun?' dedim. Öyle bir elektrik aldım ki, istiyorum dedi. Ben de gel dedim.

"ABOUBAKAR SAKATTI, SICAK İYİ GELDİ HERHALDE"

Vincent Aboubakar sakattı. Gittiği yerde oynuyor mu? O zaman bir sihirli değnek değmiş. Demek bir anda iyileşti. Orada havalar sıcak ya, sıcak adalelere iyi geliyor. Sakatlık bölgesi, bu kadar uzun sürecek bir bölge değil. Son bir iki hafta belki zorlamadı.

"OYUNCU OYNAMIYORSA SEBEBİ VARDIR"

Bu sene geniş bir kadromuz var. İnşallah bu sene geniş kadroyla şampiyon oluruz. Zor olsa ne fark eder, kolay olsa ne fark eder. Oyuncuları idare etmek bizim işimiz, onun için teknik direktörlük yapıyoruz. Bana güvenin. Bir oyuncu oynamıyorsa sebebi vardır.

"BALOTELLI'Yİ BEN İSTEMEDİM, İSTEMEK ZORUNDA MIYIM?"

Mario Balotelli'yi ben istemedim, istemek zorunda mıyım? Beşiktaş'a büyük takıma santrfor alıyorsun. Kafada soru işaretleri oluşmamalı. 3-4 senedir çok oynamadı, sakatlığı yok, kaliteli ama uygun görmedim. Kafama yatmadı.

"İŞİN İÇİNE GİRİYORSUNUZ, GİRMEYİN"

Mert Günok çok iyi kaleci. İki tane iyi kalecimiz var. Ersin Destanoğlu oynuyor, yarın Mert'i oynatırım. Kararı ben veriyorum, vardır sebebi kimi oynattığımızın. Biz de bir şey düşünüyoruz. Dışarıdan çok işin içine giriyorsunuz, girmeyin. İçeride ne olduğunu bilmiyorsunuz, psikolojiyi bilmiyorsunuz. Belki oyuncuyu oynatmayarak, oyuncuya iyilik ediyoruz.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF SAVAŞMAK"

UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istemiyorum, bizi yorar. Bu gruptan ilk ikide çıkmak istiyoruz. Zor bir grup, çıkabilirsek çok mutlu oluruz. Güzel bir deneyim olur. Oyunsal olarak kendimizi test edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde niyetimiz çıkıp, savaşmak ve kazanmak. O tempoya ayak uydurmamız lazım. Dortmund 118 koşar da ben 107 koşarsam problem başlar. Ben o seviyeyi yakalarsam, dişe diş oynarsam benim şansım olabilir. Tamamen onun üstüne çalışıyoruz.

"HAGI VE ALEX'İ AYNI ANDA OYNATIRIM"

Hagi ve Alex olsa, ikisini de oynatırım. İkisi de oynar. İkisi de çok iyi oyuncu. Onlardan birini oynatırken, ona göre bir sistem kurmak zorundasın. Kendini bilmiyorsan, hiçbir yerde yarışamazsın. Kendini ne yukarıda ne aşağıda görmelisin. Haddini bilmelisin.

"YABANCI KURALINDA SORUNU ANADOLU YAŞIYOR"

Yabancı kuralı getirilirken 'Türk oyuncunun önü kesiliyor' dendi. Ersin ve Rıdvan neden oynuyor? Kesilmemiş önleri. Sorun bizde değil, sorun Anadolu'da. Anadolu'da bulmak çok zor. Sen yine iyi oyuncuları alıyorsun, Anadolu bulamıyor. Yeri gelecek 4-5 Türk ile oynayacağız. 50 maç var, hepsinde yabancı kullanacağız diye kural yok. Fazla Türk ile de oynarız. Bizi zorlar mı? Zorlasın, zorlanmak güzeldir. Zorlanmamaktan iyidir, zorlanmak. Bu benim lafım kaydetsinler. Bunu bana yazsınlar.