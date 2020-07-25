Son dakika | Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve transfer sözleri

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

"Beşiktaş için üçüncülük başarı değildir. Önce bunu söyleyeyim. Ancak bu şartlarda en iyisi bu. Gönül ister ki, Trabzonspor ceza almasın. Ben istemem ceza almalarını. Onların hakkı Şampiyonlar Ligi. Ancak onlar ceza alırsa tabii biz gideceğiz.

"BAZI OYUNCULARLA DEVAM EDEMEYİZ"

Camiamız ekonomik olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Ben geldiğimde kontratımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Okumadan, bir şey istemeden imzaladım. Anlaştığım rakamlar da buralara göre çok küçük rakamlar.

Giden oyuncular, gelecek oyuncular, planlama.... Çok zor iş. 3-4 sene önce 90 milyon Euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, Önümüzdeki sene 30-35'e düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz.

BURAK YILMAZ SÖZLERİ

Burak Yılmaz'ın 2 yıl daha kontratı var, 35 yaşında. 36 ve 37 yaşında 2 milyon 700 bin euro kontratı var, sadece Burak'tan bahsediyoruz. Eğer kontratlar ekonomik olarak kulübümüzü sıkıntıya sokmayacak durumdaysa, oyuncularımız devam edebilirler. 2 milyon, 3 milyon euro maaş, 5 milyon, 7 milyon bonservis... Böyle bir şey yok.



"YURT DIŞINDAN 4-5 OYUNCU ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bizim camiamız bunu kaldıramaz. Belki aldığımız oyuncuları beğenmeyecekler, bizi eleştirecekler ama yapmamız gereken bu. Sürekli bir ödeme var, giriş yok kulübe. Yurt dışından 4-5 oyuncu almaya çalışıyoruz.

"YABANCI KALECİ TRANSFERİ OLMAYACAK"

Yabancı kaleci transferi olmayacak. Ersin'in yanına yerli, tecrübeli bir kaleci alacağız. Yeni yabancı kuralında kaleci mevkini bu şekilde kurtarmayı planlıyoruz. Ancak iyi oyuncular alacağız. Bize destek olun, sabırlı olun. Biz çalışıyoruz.

Başkan ile hiçbir fikir ayrılığımız yok, hiçbir zaman fikir ayrılığı olmadı. Mevcut durumda fikir ayrılığı olabilecek bir an olmadı! İyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz ama elimizden geldiği kadarıyla...



"GÖKHAN VE CANER'İN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Gökhan'a gitsin diye bir şey söylemedik, Gökhan mutluysa burada kalabilir. Gökhan'ın da, Caner'in da gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu. Talisca'lar gitti, yerleri doldu. Birileri gidecek, birileri gelecek."

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