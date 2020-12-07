Son Dakika | Sergen Yalçın'dan Atiba Hutchinson'a tepki! O görüntü kızdırdı...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, takımın kilit ismi olarak gördüğü Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson'a bir konuda tepki gösterdiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Atiba Hutchinson, özellikle bu sezon skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor.
37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
Futbolculuğu ve kişiliği ile siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Atiba'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir konuda kızdığı ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın, Atiba'nın Beşiktaş Basketbol Takımı'nın maçına izlemeye gitmesine sinirlendiği öğrenildi.
Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuya "Zaten kronik astım hastasısın. Ya bir virüs kaparsan ne olacak" diyerek tepki gösterdiği belirlendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle