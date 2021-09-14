Son Dakika: Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi Acun Ilıcalı'ya çağrı! "Kanalı aç, herkes izlesin!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, Borussia Dortmund mücadelesinin şifresiz yayınlanması için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi, işlerin kolay olduğu bir organizasyon değil. Böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu başarmak için oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu birlikte deneyeceğiz. Ümidimiz var, heyecanlıyız. edefimiz gruptan çıkmak. Kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım göreceksiniz. Teixeira'nın sakatlığı çok sürmez ama Vida'nınki biraz süre alabilir.

Acun Ilıcalı'ya seslendi

"Tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar ülkemiz için çok önemli olacak. Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den verebilir tüm halka."

"İnşallah İstanbul'un üç büyük camiası bu sene ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak. Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor. Hayal kurulabilecek bir şey, gerçekçi olmak lazım. Grubun en düşük bütçeli takımıyız ama bütçe işi de bir yere kadar. İstek, arzu, kazanma hırsı, oyuncularımızın enerjisi çok daha önemli şeyler."

"Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz"

"Kendi oyunumuzu oynayacağız çünkü kazanmak istiyoruz. Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz ama yapamayabiliriz de. O yüzden çok net hedefler koymak istemiyorum. Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz, çok zor bir grup olacak. Takım olarak hazırız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

"Konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Hep gruplar çekildiğinde 'Biz bu gruptan çıkarız' diyoruz. Gerçekçi bakmak lazım, oynayacağımız seviye üst bir seviye. Süper Lig'de oynayacağınız oyunlar, Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. Her takımın açığı vardır. Bir takımın eksiğinin olması, senin o eksikleri kullanarak onu yeneceğin anlamına gelmiyor. Senin saha içinde onu ne kadar değerlendirebileceğine bağlı. Konuşması güzel de oyunda öyle olmuyor, kolay olmuyor."

Kafasında nasıl bir kadro var?

"Yarın oynayan oyuncularımızın hepsi yabancı olacak gibi görünüyor."

Yabancı kuralı sorusu

Seneye dört Türk oyuncuyla oynayacaksak, ona göre planlama yapıyoruz. Sonra beşle yapıyorsak, ona göre planlama yapılır. Herkes bu kurallara göre plan yapıyor. Yoksa bizim bir eleştirimiz yok."