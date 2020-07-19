Son Dakika | Sergen Yalçın: Victor Ruiz paranın peşine düşmüş

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...



"İki maçtır kazanıyoruz. İyi bir durumdayız. Derbi için oyuncuları konsantre etmeye gerek yok. Oyuncular otomatikman konsantre olurlar. Gönül şampiyonluk maçı olsun isterdi."

"VICTOR RUIZ PARANIN PEŞİNE DÜŞMÜŞ"

Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. İki maçı oyna, ayrıl. Paranın peşine düşmüş, üzücü."

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