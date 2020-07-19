MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Sergen Yalçın: Victor Ruiz paranın peşine düşmüş
GeriFutbol Son Dakika | Sergen Yalçın: Victor Ruiz paranın peşine düşmüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.07.2020 - 20:27,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sergen Yalçın: Victor Ruiz paranın peşine düşmüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Sergen Yalçın: Victor Ruiz paranın peşine düşmüş
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi takımla sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Victor Ruiz'e tepki gösterdi.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

"İki maçtır kazanıyoruz. İyi bir durumdayız. Derbi için oyuncuları konsantre etmeye gerek yok. Oyuncular otomatikman konsantre olurlar. Gönül şampiyonluk maçı olsun isterdi."

"VICTOR RUIZ PARANIN PEŞİNE DÜŞMÜŞ"
Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. İki maçı oyna, ayrıl. Paranın peşine düşmüş, üzücü."

Son Dakika | Sergen Yalçın: Victor Ruiz paranın peşine düşmüş

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle