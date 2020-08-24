Son dakika | Sergen Yalçın ve Atiba'dan PAOK sözleri

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"2 haftadır bir hazırlık evresi geçiriyoruz. Çok fazla ara vermedik. 10 gün aradan sonra antrenmanlara başladık. Ayrılan oyuncular, gelen oyuncular oldu. Oyuncularımızı tamamen bu maça konsantre etmeye çalıştık. PAOK, Yunanistan'ın en iyi takımlarından biri. İki taraf için de zor bir maç olacak. Umarım iyi mücadele eden biraz da şansı olan taraf kazanır diye düşünüyorum.

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR MAÇ"

İlk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyoruz, heyecanlıyız. Devam etmek istiyoruz. Bayağı hedeflerimiz var. Sakat olan oyuncularımız var. Douglas yok, Ljajic yok. Dorukhan 7-8 aydır yok. Konsantre olmaya çalışıyoruz. Bizim için çok değerli bir maç. Tur atlayabilirsek önümüze çok daha iyi bakabiliriz. Bu tur geçilmesi gereken, çok önemli bir tur.

"ŞANSLAR EŞİT"

Tek maç olacak, hatanın telafisi yok. Rakibimiz bizden daha hazır durumda. Daha kontrollü bir futbol oynamayı düşünüyoruz. PAOK'un oyun tarzı ile bizimki çok farklı. Taktiksel anlamda da zor bir maç olacak gibi duruyor. Sahada neler olacağını göreceğiz. Şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Hazırlık maçı oynayacak zamanımız olmadı. Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Onları bu kısa sürede oynamak kolay değil. Bu sezonki ilk maçımızı oynayacağız. PAOK'u tanıyoruz. Oyuncularımızın ne cevap vereceğini merak ediyoruz.

Biz spor adamıyız. Siyasi olarak yaşanan olaylar bize uzak konular. Bizim işimiz futbol oynamak, spor yapmak. Yunan yetkililere teşekkür ediyoruz, burada bizi çok güzel ağırladılar. Biz sahanın içerisinde kalıyoruz en mantıklısı da bu."

ATIBA: GEREKLİ SONUCU ALACAĞIZ

Atiba Hutchinson ise şunları söyledi:



"İdmanlarda ana odağımız turu geçmekti. Kondisyon seviyemiz üst seviyede. Heyecanla maçı bekliyoruz. Amacımız gruplara kalmak. Burada iyi ağırlandık. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum herkese. Buraya bir amaç uğruna geldik. Elimizden geleni yapıp, buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

Antrenmanlara başlamak için uzun bir süre beklemedik. Antrenmanlara erken başlamıştık, kondisyon anlamında geriye düşmedik. Maçı bekliyoruz, bu maçtan gerekli sonucu alacağız. PAOK hafife alınacak bir takım değil, bireysel yetenekleri de olan bir takım ama hocamız bize gerekli taktikleri verdi. Ofansif ve defansif anlamda neler yapmamız gerektiğini biliyoruz."

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