Son Dakika: Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor! Konyaspor ilk teması kurdu...

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Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayrılmasının ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic'ten beklenen verimi alamayan Konyaspor'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Yeşil beyazlılar 2017-2018 sezonunda da görev alan Sergen Yalçın ile ilk temasını kurdu.

Ajansspor'un haberine göre; Konyaspor'un başında çıktığı 5 maçta da yenilgi gören Stanojevic ile yolları ayırmayı planlayan Konyaspor, sosyal medyadan da büyük ilgi gören Sergen Yalçın'a takımı teslim etmek istiyor.

Başarılı teknik adama teklifini sunan Konyaspor'a henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı da gelen haberler arasında yer aldı.

10 maçta veda etti

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan ve Aralık 2021'den bu yana boşta bulunan Sergen Yalçın, 2017-2018 sezonunda Konyaspor'da görev aldı. 10 maçta takımın teknik patronu olarak sahaya çıkan Sergen Yalçın; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak takıma veda etti.

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Aleksandar Stanojevic'in Konyaspor performansı

49 yaşındaki Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic, Konyaspor'a geldiğinden beri takım puan alamadı. Yeşil beyazlıların başında 5 maça çıkan Stanojevic 5 maçın hepsinde kaybetti.

İlhan Palut'un Konyaspor performansı

2020-2021 sezonunun devre arasında Konyaspor'a gelen İlhan Palut'un görevine 17 Ocak'ta son verilmişti. Konyaspor ile 81 maça çıkan 46 yaşındaki teknik adam 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet almıştı. Özellikle oynattığı futbolla Türk futbol kamuoyunda beğenilen bir takım oluşturmuştu.