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GeriFutbol Son Dakika | Sergen Yalçın, Loris Karius'un sezon sonunda ayrılacağını açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 22.02.2020 - 23:05,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Sergen Yalçın, Loris Karius'un sezon sonunda ayrılacağını açıkladı!

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Son Dakika | Sergen Yalçın, Loris Karius'un sezon sonunda ayrılacağını açıkladı!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıkladı.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Son Dakika | Sergen Yalçın, Loris Kariusun sezon sonunda ayrılacağını açıkladı

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