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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 19:02,Son Güncelleme:/

Son dakika | Sergen Yalçın corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

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Son dakika | Sergen Yalçın corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, corono virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Corona virüs testinin takımda ve kendisinde negatif çıktığını belirten Yalçın, "Testleri yaptırdık. Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. Evde kal Türkiye. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

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