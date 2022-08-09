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Son Dakika: Serena Williams veda ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Serena Williams#Tenis#Kariyer
Son Dakika: Serena Williams veda ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 16:43

Serena Williams, ABD Açık sonrasında tenis kariyerini noktalayacağını açıkladı.

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Kadın tenisinin yaşayan efsanesi Serena Williams, ABD Açık sonrasında tenis kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Başarılarla dolu kariyerine 23 Grand Slam şampiyonluğu sığdıran 40 yaşındaki sporcu, 29 Ağustos'ta başlayacak Amerika Açık'ın ardından kortlara veda edecek.

Son yıllarda sakatlıklar sebebiyle istikrarsız bir performans çizen Serena Willams, Grand Slam'lerdeki son zaferini 2017 Avustralya Açık'ta kazanmıştı.

Serena Williams'ın veda yazısının bir bölümü şu şekilde:

Hayal edebileceğim en zor şey bu. Bitmesini istemiyorum ama aynı zamanda gelecek için de hazırım. Anne olmaya, ruhsal hedeflerime ve sonunda farklı bir Serena keşfetmeye çalışacağım. İnanın bana tenis ve aile arasında seçim yapmak zorunda kalmak istemedim. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Erkek olsaydım, bunu söylüyor olmazdım. Çünkü eşim, ailemiz için fiziksel emek verirken ben dışarıda oynuyor ve kazanıyor olurdum. O fırsatım olsaydı belki de Tom Brady'den fazlası olabilirdim. Beni yanlış anlamayın. Kadın olmayı seviyorum ve Olympia'ya hamile kalmanın her saniyesini sevdim ve neredeyse imkansızı yaptım. 2017'de Avustralya Açık'ı kazandığımda birçok insan iki aylık hamile olduğumun farkında bile değildi ama bu ay 41 yaşına giriyorum ve vermem gereken bir karar var. Emeklilik kelimesini hiç sevmedim. Bana modern bir kelime gibi gelmiyor. Bunu bir geçiş olarak düşünüyordum, ancak bu kelimeyi nasıl kullandığım konusunda hassas olmak istiyorum. Belki de neyin peşinde olduğumu anlatan en iyi kelime evrimdir.

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#Serena Williams#Tenis#Kariyer

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