Son dakika: Serdar Tatlı'nın istifası sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında konuştu.
20 kulübün de Serdar Tatlı’nın ayrılması konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini kaydeden Ağaoğlu, "Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir. Problemler; eğitimler, hakem atamaları, gözlemci raporları vb. durumlar. Dün federasyonda da konuştuğumuzda Serdar Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. Sadece sistemle alakalı problemler vardır. Serdar Tatlı’nın ayrılması, federasyonu ilgilendirir. 20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır. Dünkü görüşmelerimizin sonucunda, gelecek hafta somut adımların atılması konusunda fikir birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı.
Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az
Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?