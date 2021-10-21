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Son dakika: Serdar Tatlı'nın istifası sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama

#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu#Trabzonspor
Son dakika: Serdar Tatlının istifası sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlundan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı’nın istifası sonrasında Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında konuştu.

Son dakika: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

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20 kulübün de Serdar Tatlı’nın ayrılması konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini kaydeden Ağaoğlu, "Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir. Problemler; eğitimler, hakem atamaları, gözlemci raporları vb. durumlar. Dün federasyonda da konuştuğumuzda Serdar Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. Sadece sistemle alakalı problemler vardır. Serdar Tatlı’nın ayrılması, federasyonu ilgilendirir. 20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır. Dünkü görüşmelerimizin sonucunda, gelecek hafta somut adımların atılması konusunda fikir birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

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#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu#Trabzonspor

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