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Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Serdar Tatlı MHK'nın başına geçiyor!

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Son Dakika | Serdar Tatlı MHK'nın başına geçiyor!
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MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa ederken gözler kurulun başına geçecek isme çevrildi. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, o ismi açıkladı.

Spor Arena Özel | Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa etti.

Bu gelişmenin ardından gözler MHK'nin başına geçecek yeni isme çevrildi. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın edindiği bilgiye göre; Zekeriya Alp'in istifasının ardından MHK Başkanlığı için Serdar Tatlı ismi ön plana çıktı.

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Tatlı'nın listesini oluşturmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. TFF'nin kurulun başına geçecek olan Serdar Tatlı ismini yakın zamanda duyurması bekleniyor.

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