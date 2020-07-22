Son dakika | Serdar Gürler’in yeni takımı Antalyaspor oldu

AsistAnaliz'in haberine göre; Bonservisi Huesca’da olan ve İspanyol kulüple sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden başarılı futbolcuya Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe’nin de ilgisinin olduğu ancak oyuncunun yeni sezon öncesi Antalyaspor ile büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Serdar Gürler’in, maaş olarak daha cazip bir teklif sunan Antalyaspor’u tercih ettiği transfer sezonu başladıktan sonra Akdeniz temsilcisiyle resmi sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, 30. haftada Fenerbahçe deplasmanında bir sakatlık yaşamış ve kalan maçlarda oynayamamıştı.

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