MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Serdar Gürler’in yeni takımı Antalyaspor oldu
GeriFutbol Son dakika | Serdar Gürler’in yeni takımı Antalyaspor oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.07.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Son dakika | Serdar Gürler’in yeni takımı Antalyaspor oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Serdar Gürler’in yeni takımı Antalyaspor oldu
Abone Olgoogle-news

Geçen sezonun devre arasında Göztepe’ye transfer olan ve geldiği günden bu yana etkili performansıyla göz dolduran Serdar Gürler’in yeni sezonda oynayacağı takım belli oldu. Milli futbolcu Antalyaspor'la anlaşmaya vardı.

AsistAnaliz'in haberine göre; Bonservisi Huesca’da olan ve İspanyol kulüple sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden başarılı futbolcuya Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe’nin de ilgisinin olduğu ancak oyuncunun yeni sezon öncesi Antalyaspor ile büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Serdar Gürler’in, maaş olarak daha cazip bir teklif sunan Antalyaspor’u tercih ettiği transfer sezonu başladıktan sonra Akdeniz temsilcisiyle resmi sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, 30. haftada Fenerbahçe deplasmanında bir sakatlık yaşamış ve kalan maçlarda oynayamamıştı.

Son dakika | Serdar Gürler’in yeni takımı Antalyaspor oldu

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle