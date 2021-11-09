Son Dakika: Serdar Gürler'in Barış Alper Yılmaz paylaşımı olay oldu! Hemen sildi...

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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor forması giyen Serdar Gürler, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosuna katılmasının ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Serdar Gürler, "Kardeşim benim, hayırlı olsun inşallah. Sana saygım sonsuz ve çok iyi futbolcusun. Yüzüne karşı da söyledim. İnşallah daha da iyi olacaksın canı gönülden inanıyorum ve istiyorum. Mesajım sana değil, adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını sildi.

KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler'in bu sezonki istatistiklerini paylaşarak, "Merhaba Stefan, seni Serdar Gürler'le tanıştıralım" notunu düştü ve Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a göndermede bulundu.

Hallo Stefan. Darf ich dir Serdar vorstellen pic.twitter.com/Ecgau6siwB — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) November 9, 2021

NE OLMUŞTU?

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz aday kadroya dahil edilirken, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder bu maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Cebelitarık ve Karadağ maçları için Riva'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Ümit Milli Takımı'ndan Barış Alper Yılmaz'ın dahil edildiği belirtildi.



Öte yandan aday kadroda bulunan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildiği, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağının belirlendiği aktarıldı.



Konuyla ilgili A Milli Takım ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi.