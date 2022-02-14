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Son dakika: Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Özel maskeyle...

#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Elmacık Kemiği
Son dakika: Serdar Dursundan Fenerbahçeye müjdeli haber Özel maskeyle...

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı maçta elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Serdar Dursun'dan müjdeli haber geldi. Kırığın olduğu bölgeye platin takılmasına gerek kalmayan milli futbolcu, özel bir maskeyle antrenmanlara çıkabilecek.

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Fenerbahçe’de elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Serdar Dursun’un operasyonun çok başarılı geçtiği, platin takılmasına gerek kalmadığı öğrenildi.

Serdar için özel bir maske yapılacağı ve çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Bir ay boyunca bu özel maskeyi kullanacak olan Serdar Dursun, sahalardan uzak kalmayacak olması nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Serdar’ın, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde Slavia Prag maçında oynayabileceği bildirildi.

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