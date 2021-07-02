Son Dakika: Serdar Aziz'den transfer açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Serdar Aziz, Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan deneyimli stoper, "Yurt içinden herhangi bir teklif almadım. Tamamen gelecek sezona odaklanmış bir biçimde çalışmalara başladım. Yurt dışından bazı teklifler geldi ama Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum. Fenerbahçe'de ve İstanbul'da mutluyum." dedi.

Öte yandan Adana Demirspor'un her ne kadar Serdar Aziz'e talip olsa da transferin yıldız oyuncunun eşi Tuğçe Aziz'e takıldığı iddia edilmişti. Tuğçe Aziz'in Adana'da gitmeye sıcak bakmaması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu ifade edilmişti.