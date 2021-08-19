Son Dakika: Serdar Aziz Fenerbahçe'den Beşiktaş'a mı transfer oluyor! Menajeri açıkladı

Bu sezon transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Serdar Aziz oldu. Avrupa ve lig için iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Siyah Beyazlılarda stoper arayışları devam ediyor. Kaan Ayhan'ı renklerine katmak isteyen Beşiktaş bir yandan da B planını oluşturuyor.

Kaan Ayhan transferinde olumlu sonuç çıkmaması durumunda Beşiktaş, Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Konuyla ilgili Serdar Aziz'in menajerinden de bir açıklama geldi.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'DE KALACAK

Transfer iddiaları hakkında Haber Global'e konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "Bazı teklifler oldu ancak Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak" dedi.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...