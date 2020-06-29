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GeriFutbol Son dakika | Sercan Yıldırım Survivor tarihine geçti! İnanılmazı başardı
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Futbol
Haber Giriş: 29.06.2020 - 23:11,Son Güncelleme:

Son dakika | Sercan Yıldırım Survivor tarihine geçti! İnanılmazı başardı

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Son dakika | Sercan Yıldırım Survivor tarihine geçti! İnanılmazı başardı
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Survivor'da Sercan Yıldırım yeni bölüme yine damgasını vurdu. Survivor Nisa ile arasındaki ses kaydı merak edilen Sercan Yıldırım, bu hafta oynanan 3. dokunulmazlık oyununu da kazanarak inanılmaz bir başarıya imza attı.

Survivor'da Sercan Yıldırım fırtınası esmeye devam ediyor. Galatasaray ve Bursaspor'ın eski futbolcusu Sercan Yıldırım, Survivor'daki üçüncü dokunulmazlığı oyununu da kazandı. 

Survivor Nisa ile arasındaki ses kaydı merak edilen Sercan Yıldırım daha önceki iki dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme adayları için Berkan ve Nisa'nın isimlerini vermişti.

Üçüncü dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan Yıldırım, "Survivor'da seyri degiştirmek gerekiyordu. Burada her şeyi Instagram takipçi sayısı belirlemiyor" ifadelerini kullandı.

Sercan Yıldırım'ın dokunulmazlık oyunu sonrası elenmesi için kimin ismini vereceği ise merak konusu oldu.

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