Son Dakika | Şenol Güneş'ten Sırbistan maçı yorumu: 'Oyun olarak memnunum'

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

İlk maça göre daha olumluyduk. Oyun olarak daha iştahlıydık. Oyundan memnunum. Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu.

Mümkün olduğunca oyuncuları görmek istedik. Kazanabilirdik ama kazanamadık. Bugün kazansaydık telafi edebilirdik ama yapamadık.

BİZİM İÇİN KAYBEDİLEN 2 PUAN OLDU

10 kişi kaldıktan sonra arayışlara başladık. Sonra rakip gelmeye başladı. Kanatlardan yıkmak istedik. Onda da başarılı olamadık. Bir iki arkaya sızma yaptık ama başarılı olamadık. Bizim için kaybedilen 2 puan oldu.

Hedeflerimizi anlattık. Maçları kazanmak için sahaya çıktık. İlk maç düşündüğümüzün dışında hayal kırıklığı oldu. Kazanabilirdik. Oyun bize geldi ama sonuç alamadık. 45 dakika 10 kişilerdi. Pozisyonlar bulabilirdik. Tempoyla rakibi hataya zorlayabilirdik.

Takımlarında idman yapıp oynamayan oyuncuların durumunu bilemiyoruz. Ekimde maç oynayarak gelecekler. Tercihlerimizi ona göre yaparız. Hücumda varyasyonlar yapamadık. Enes'i de oynatmayabilirdim. O da 2-3 idmanla gelmişti.

ORKUN YETENEKLİ OYUNCU

Orkun da olumlu. Ne yaptığını biliyor. Yetenekli oyuncu. Hepsinden memnunum. Niyet olarak tüm takımdan memnunum ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyon bulup gol atmalıydık.