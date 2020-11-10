Son Dakika | Şenol Güneş'ten Gökhan Gönül ve Altay Bayındır itirafı

Türkiye'nin Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş şöyle konuştu;

Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor.

''GÖKHAN DA TÜRKİYE'NİN BİR EVLADI''

Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız.

''ALTAY'A ŞANS VEREBİLİRİZ''

Altay Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da olmasını daha fazla istiyordum ama Gökhan'ın bir sakatlığı oldu. Hırvatistan maçına Mert ile başlamayacağız, Uğurcan ile başlayacağız ve duruma göre de Altay'a şans verebiliriz.

''VEDAT VE SÖRLOTH SÜRE ALAMIYOR''

Yurt dışındaki futbolcularımız başarılı ama bunları abartmaya gerek yok. Vedat'ı çok beğeniyordum, Sörloth'u da beğeniyordum ama gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre alamıyorlar

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