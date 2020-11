Son Dakika | Şenol Güneş'ten Galatasaray göndermesi, maaş açıklaması ve Yusuf Yazıcı itirafı!

Salgın nedeniyle böyle bir toplantı organize etmek zorunda kaldıklarını aktaran Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a yenilerek C Ligi'ne düşmelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.



Milli takımın Uluslar Ligi'ndeki performansını değerlendiren Güneş, "Böyle bir dönemde (salgın) kazanılacak maçların olumlu hava oluşturacağını biliyorduk ama olmadı. Son müsabakada olumlu özelliklerimizi gösteremedik. Uluslar Ligi müsabakaları bittikten sonra 2022 FIFA Dünya Kupası play-off şansımız azaldı." ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanmak istiyoruz"

Şenol Güneş, her maçı kazanmak için oynadıklarını belirterek, karşılaşmaları ciddiye almadıkları iddialarını yalanladı.



"Macaristan maçının devre arasında futbolcularımın gözünde kazanma ışığını gördüm ama ne yazık ki bu ışığı sahaya yansıtamadık." diyen Güneş, "Macaristan'ın kazanma isteği ve dinamizmi bizden daha fazlaydı. Algıdan olguya geçmemiz gerekiyor. Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz UEFA sıralamasında bize denk gelen takımlardı." ifadelerini kullandı.

Geniş bir kadro oluşturduklarını kaydeden Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli takıma çağrılan her oyuncu değerlidir. Uluslar Ligi geride kaldı. Bitmiş olan her şeyle vedalaşacağız. Mazeret sunarak kendi eksikliklerimizi görmezden gelmeyeceğiz. Gönül isterdi ki maçlarımızı kazanıp moral bulalım. Halkımızın bize inanmasını istiyorum. Doğru yoldayız. Gönlü güzel insanların gönlüne yerleştik. Başarıya giden yolda zaman zaman bu tür şeyler oluyor."

"Milli Takım kapısı herkese açık"

Milli takım kapısının layık olan herkese açık olacağını belirten 68 yaşındaki teknik adam, her zaman en iyisi için uğraştıklarını söyledi.

Ortak ve büyük hayallere beraber ulaşılabileceğini aktaran Güneş, şunları ifade etti:

"Unvanı değil işi büyütmeye çalışıyoruz. Oyuncularıma ve federasyona suçlama yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu takım eleştirilebilecek ama sahip çıkılacak bir takımdır. Macaristan'ı yenip grubu ilk sırada bitirseydik bile eleştiri olacaktı çünkü iyi oynamıyorduk."

Milli takımda kadro istikrarının olmadığı yönündeki eleştiriye yanıt veren Güneş, "Bazı futbolcularımın durumları farklıydı Cengiz ve Cenk gibi. Sakatlıkları ve transfer dönemleri vardı. Uzun sakatlık dönemleri olanlar ve sakatlığı olmamasına rağmen uzun süre futboldan ayrı kalan futbolcuların eksikliğini hissettik." dedi.

Yusuf Yazıcı yorumu



Oyuncu tercihlerinde hatalar yaptığını belirten Güneş, "Son müsabakada iki forvetle başlamak yerine Yusuf'la ya da İrfan yerine Deniz'le başlayabilirdik. 2000 ile 2020 arasında her şey farklı. Şimdi Z kuşağı ile yaşıyoruz. Özgürlüğüne düşkün, adaletsizliğe yer yok. Ama ilkelerimiz, prensiplerimiz yok olmuyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bir kere seyirci yok. Her şey farklı. Hem hocalar hem kulüpler hem de futbolcular için." diye konuştu.



Milli takımın genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yetenekli isimler olduğunu kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Skoru değiştirebilecek isimler. Yusuf 26 defa milli takıma çağrılmış, 17'si benim dönemimde. Yetenekleri itibarıyla sonucu değiştirebilecek bir oyuncu. Almanya maçından sonra Enes ve Yusuf'a ağır eleştiriler yapıldı. Oyuncunun bir maç öncesi moralsizliği benim için önemli. Her maçta ona ihtiyaç duydum ve sahaya koydum. Yusuf dalgalanıyor. Bu dalgalanmayı kulübünde de gösteriyor. Bu sadece Yusuf için değil, Hakan için Cengiz için de geçerli. Bu eleştiriler doğru değil. Önemli olan oyunun sonucunu değiştirmesi, ister 5 dakika oynasın ister 30 dakika. Ben de İrfan ve Mahmut'u oynatırken başka şeyler planladım. Topa daha çok sahip oluruz diye düşündüm. Yusuf'la ilgili gurur duyuyorum, iftihar ediyorum, eleştirileri de saygıyla karşılıyorum."

- Yabancı oyuncu konusu ve Galatasaray'a mesaj

Yabancı oyuncu konusunda kendisine yönelik eleştirelere de yanıt veren Güneş, "Başarı gelmezse genel durumu kabullenmek zorundasınız. Galatasaraylı trollerin yabancı sayısı konusunda rahatsızlıkları var. Hemen o konuyu gündeme getiriyorlar. Benim söylediğim Türk futbolunun geleceğiyle ilgiliydi. Hep speküle ediliyor. Sayı, yerli ve yabancı vesaire değildi, uzun vadeli bir olaydı. Sol bek konusu da öyle sürekli speküle ediliyor." ifadelerini kullandı.



Almanya'nın İspanya'ya 6-0 yenildiğini hatırlatan Güneş, "Almanya, 6 yedi diye dünya futbolundan mı silindi? Tabii ki Almanya ile aynı durumda değiliz ama futbolun içinde bunlar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Kendi bildiğini okuyor diyenler var, tabii ki kendi bildiğimi okuyacağım." diyen Güneş, milli takımın sorumlusu olarak görev yaptığını ve eleştirilere açık olduğunu dile getirdi.

- "Benim maaşım belli"

Maaşının gündeme getirilmesine değinen Güneş, "Benim maaşım belli. Düzgün bir adama düzgün olduğunu ispatla diyorlar. Yalan bir şeyi neden ispatlayayım. Çok merak ediyorsanız federasyona sorun. Bir başkasına çalışmadığı dönemde aldığı parayı hak ediyor diyeceksiniz ama bana haksız maaş alıyor diyeceksiniz. Ayıptır. Herkes seviyesiz olursa toplum da seviyesiz olur. Futbol sevgisi olmazsa pastadan hiç kimse pay alamaz. Taraftar olmaz, seyirci olmaz, hiçbir şey kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.



UEFA Uluslar Ligi'nde başarısız olduklarını belirten Güneş, ortaya koydukları oyundan da memnun olmadıklarını ama futbolcularına güvendiğini sözlerine ekledi.

