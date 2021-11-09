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Son dakika: Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

#Fenerbahçe#Şenol Güneş#Teknik Direktör
Son dakika: Şenol Güneşten Fenerbahçe açıklaması

Vitor Pereira ile yollarını ayıracağı belirtilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Şenol Güneş ile görüşeceği iddia edilmişti. Şenol Güneş bu haberi yalanladı.

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Fenerbahçe'de kötü gidişat sonrası Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı belirtiliyor. SArı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, Milli Takım'daki görevinden ayrılan Şenol Güneş ile Tarabya'da bir görüşme yapacağı iddia edilmişti. Şenol Güneş, konuyla ilgili GazeteKuzey'e konuştu.

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde

"Son dönemlerde maçları bile doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

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"HANGİ TAKIM KÖTÜ GİTSE ŞENOL HOCANIN İSMİ TELAFFUZ EDİLİYOR"

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Şenol Güneş'e yakın isimlerden olan Hayrettin Hacısalihoğlu ise iddialarla ilgili şunları söyledi:

Hoca gerçekten çok yoruldu, hocayı çok yordular, dinlenmeye ihtiyacı var. Ve dinleniyor. Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Galatasaray sahada iyi sonuçlar alamayınca birileri sosyal medyada, gazetelerde ve televizhonlarda hemen Şenol Hocanın ismini gündeme taşıyorlar. Trabzonspor da kötü sonuçlar alsa, Trabzonspor’da da Güneş’in ismi telaffuz edilmeye başlanacaktı.

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#Fenerbahçe#Şenol Güneş#Teknik Direktör

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