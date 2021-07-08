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Haber Giriş: 08.07.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı sözleri olay oldu! 'O zaman niye ameliyat oldun?'

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Son Dakika: Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı sözleri olay oldu! 'O zaman niye ameliyat oldun?'

EURO 2020'ye gruplarda veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalar yaparken oyunculardan Taylan Antalyalı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü basın toplantısında, EURO 2020 kadrosunda yer alan Taylan Antalyalı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş, "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum." ifadelerini kullandı.

Güneş'in Taylan ile ilgili sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Son Dakika: Şenol Güneşin Taylan Antalyalı sözleri olay oldu O zaman niye ameliyat oldun

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