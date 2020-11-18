Son Dakika | Semih Şentürk yeniden Fenerbahçe'de! İşte görevi...

Fenerbahçe'de bir döneme damga vuran 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk yuvasına antrenör olarak geri döndü. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan trend Selçuk Şahin'in ardından Semih Şentürk'le devam ediyor. Semih Şentürk'ün alt yaş gruplarında görev alacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek." şeklinde bir açıklama yaptı.

Semih Şentürk de sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

"1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."

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