MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Semih Şentürk yeniden Fenerbahçe'de! İşte görevi...
GeriFutbol Son Dakika | Semih Şentürk yeniden Fenerbahçe'de! İşte görevi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.11.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Semih Şentürk yeniden Fenerbahçe'de! İşte görevi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Semih Şentürk yeniden Fenerbahçe'de! İşte görevi...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne efsane golcülerinden Semih Şentürk'ü getirdi.

Fenerbahçe'de bir döneme damga vuran 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk yuvasına antrenör olarak geri döndü. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan trend Selçuk Şahin'in ardından Semih Şentürk'le devam ediyor. Semih Şentürk'ün alt yaş gruplarında görev alacağı ifade edildi.  

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek." şeklinde bir açıklama yaptı.

Semih Şentürk de sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

"1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."

Son Dakika | Semih Şentürk yeniden Fenerbahçede İşte görevi...

Tahir Kum: Yayıncı kuruluş yeni anlaşmadan karlı çıktıHürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında gerçekleşen anlaşma için yayıncı kuruluşun kazançlı çıktığını ifade ederken, ‘14 oyuncu kadroda yoksa hükmen mağlubiyet sayılır’ tartışmasında ise Türkiye Futbol Federasyonun ‘acemilik’ yaptığını belirtti. Kum, Tahkim Kurulu’nun Beşiktaşlı Josef de Souza’nın 2 maçlık cezasının 1 maça düşmesiyle ilgili de abesle iştigalin babası yapıldı dedi.
daha fazla video için

 

 

Son Dakika | Semih Şentürk yeniden Fenerbahçede İşte görevi...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle